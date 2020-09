Em falha grave, aplicativo WhatsApp pode ser travado com apenas uma ‘mensagem bomba’

Em uma falha grave, o aplicativo WhatsApp pode ser travado com apenas uma ‘mensagem bomba’. O alerta foi compartilhado, nesta semana, pelo site especializado WABetaInfo.

Basicamente, um contato pode enviar uma mensagem que contém muitos caracteres estranhos. Com isso, a plataforma pode interpretar a mensagem de maneira equivocada.

A combinação cria uma situação em que o WhatsApp não consegue processar a mensagem, determinando um travamento infinito.

Não existe uma solução eficaz e geral para corrigir o problema, já que o aplicativo de mensagens deve estudar cuidadosamente o problema e implementar uma solução final.

Como revelado, usuários brasileiros também são atingidos pela fraude e versões alteradas são mais sucetíveis ao problema.

Segundo o texto, existem grupos secretos onde usuários compartilham os códigos. Quando uma mensagem é criada, ela é gerada para travar uma plataforma específica (Android ou iOS).

O problema também pode acontecer com listas de contato compartilhadas dentro do aplicativo de mensagens.

Depois de recebido, a forma mais simples de escapar do bug é entrar no WhatsApp Web e deletar a mensagem problemática rapidamente.

Caso não seja possível, será necessário reinstalar o app. Por isso, como recomendação, é importante manter o backup sempre ativado.

Ainda de acordo com as informações, ainda não sabemos se o WhatsApp já trabalha no problema, mas que provavelmente pode demorar visto que existe uma combinação infinita. Confira:

❌ Scary messages and vcards freeze WhatsApp

These messages contain crash codes and they are very dangerous.

Scary messages should immediately get the attention of @WhatsApp. #RThttps://t.co/guPfspUqdp

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 6, 2020