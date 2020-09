Dica de culinária: saiba como temperar o peixe perfeitamente

Um dos pontos mais importantes no momento de fazer o peixe é o tempero. Por isso, é interessante saber fazer adequadamente. Segundo o blog Bom Gourmet, da Gazeta do Povo, a moderação no momento de temperar é essencial. “Isto é, os temperos nunca devem se sobressair em relação ao sabor do peixe escolhido”.

Além disso, outra recomendação e marinar o peixe. “Uma boa marinada é sempre indicada para que o peixe absorva sabores e fique suculento. Um bom tempo de marinada para carnes brancas é algo em torno de duas horas. A chef Eva dos Santos, do Bistrô do Victor, em Curitiba, recomenda uma combinação delicada com vinho branco seco (que realça o sabor dos peixes), água, sal, pimenta em grãos, manjericão e raspas de laranja ou limão."

LEIA TAMBÉM