5 vinhos elogiados no e-commerce brasileiro, que é 3º maior mercado online da bebida no mundo

Mais de 2 milhões de brasileiros compraram vinho pela internet em 2019, o que equivale a um aumento de 40% em relação a 2018 – e expectativa é que o balanço de 2020 seja ainda maior. Os dados são da empresa de consultoria Wine Intelligence. Isso coloca o Brasil em 3º lugar no número de consumidores online de vinho, atrás apenas da China e do Reino Unido.

O dado sobre vendas online de vinhos no país chama atenção já que o Brasil é apenas o 14º no ranking mundial da produção de vinho e o 17º maior consumidor de vinhos no mundo – o que significa que cada brasileiro com idade superior a 18 anos (1) consome em média duas garrafas ao ano.

Se você ainda não comprou vinho pela internet essa pode ser uma boa hora para começar. Selecionamos 5 vinhos que estão entre os mais comentados do momento do site de comércio eletrônico da Amazon. Confira:

1. La Flor de Pulenta Malbec 2018 375 ml



Vinho da Argentina jovem e macio no paladar ótima escolha para uma taça depois de um dia longo. Aroma é pleno a frutas vermelhas frescas com leves tons florais, que são acompanhadas por delicadas notas de baunilha proveniente da madeira. Nota 3,7 no app Vivino. Compre a partir de R$ 73,90.

2. Marlborough Sun Riesling 2019 750 ml



Vinho da Nova Zelândia que demonstra aromas de casca de limão e flores de laranjeira. No paladar, sabores de maçã verde, tangerina e uma boa mineralidade. Um vinho delicioso como aperitivo que harmoniza muito bem com peixe cru, crustáceos e principalmente com cozinha asiática. Nota 4,3 no app Vivino. Compre a partir de R$ 147,90.

3. Vinho Caballo Loco Grand Cru Maipo Andes 750 ml



O vinho Caballo Loco Grand Cru Maipo Andes é um rótulo da linha Caballo Loco, uma das gamas de maior sucesso da Viña Valdivieso, no Chile. Produzido com um corte das uvas Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, oriundas de vinhedos na região vitivinícola do Vale do Alto Maipo, próximo à Cordilheira dos Andes, no Chile. Nota 4,4 no app Vivino e está entre as indicações de seus editores. Compre a partir de R$ 346,50.

4. Vinho Português Pé Tinto 750 ml



O Vinho Esporão Pé Tinto é uma criação da renomada vinícola portuguesa Herdade do Esporão, grande referência da região do Alentejo. Exibe aromas de fruta vermelha, toques de ervas e acidez equilibrada. Nota 3,5 no app Vivino e também está entre as indicações de seus editores. Compre a partir de R$ 39,49.

5. Rosso Toscano Le Merlaie Sangiovese Vinho Tinto safra 2016 750 ml



Este vinho italiano jovem apresenta uma cor vermelha rubi intensa. No nariz é frutado e apresenta notas de especiarias e balsâmicas. Na boca é intenso, com acidez bem refrescante. Acompanha muito bem pratos como pastas e queijos maturados. Nota 4,3 no app Vivino. Compre a partir de R$ 169,98.

(1) A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.