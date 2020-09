WhatsApp para Android e iOS: novo recurso que pode ser liberado em breve para os usuários

Uma grande novidade pode fazer parte do aplicativo de mensagens WhatsApp muito em breve. A plataforma deve contar com a capacidade de transmissão ao vivo no futuro.

Em um postagem recente, a página especializada WABetaInfo, que sempre revela novidades do app, sugeriu o próximo recurso.

Como revelado, o site acredita na possibilidade de desenvolvimento da nova função para os usuários.

"WhatsApp Live" para Status (apenas para contatos comuns) e Grupos (todos os membros do grupo).

No entanto, a novidade ainda não está em desenvolvimento, sendo apenas um rumor, mas que pode fazer parte do aplicativo muito em breve.

