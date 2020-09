Os signos do zodíaco que sempre terminam confusos no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a ser muito mais confusos que outros. Por isso, eles sempre acabam lidando com a dúvida, especialmente no amor.

Confira quais são:

Áries

A busca constante pela paixão e o desejo fazem o ariano se confundir, especialmente quando os relacionamentos se tornam de longa data e já não entregam o mesmo entusiasmo do início. Este signo luta constantemente para equilibrar a reflexão e seus impulsos, mas às vezes perde a batalha e pode terminar metido em confusões.

Câncer

O canceriano é de muitas emoções, sentimentos e questionamentos sobre o amor. Tudo isso faz com que ele tenha dúvidas e dificuldade para ver o lado mais prático de algumas situações. Certamente ele precisará lidar com questões nada claras e intensas dentro de si.

Escorpião

Detalhista, desconfiado e curioso, o escorpiano possui muitas características que motivam a criação de hipóteses e podem confundi-lo, especialmente em seus relacionamentos. Além de poder se perder entre imaginação e realidade, ele também pode ter dificuldade para diferenciar desejos e sentimentos.

Sagitário

Parece que o sagitariano vai direto ao ponto e sabe o que quer, mas principalmente no amor, este signo tende a se questionar frequentemente. Ele pode se sentir estagnado facilmente e sempre refletirá sobre aquilo que ainda não viveu ou poderia viver. Afinal, ele vive para se aventurar.

Peixes

O pisciano possui muita imaginação e sentimentos dando voltas dentro de si de forma intensa. Este signo pode se sentir confuso com as mudanças de cada dia e tende a dar um passo atrás quando a realidade parece atormentá-lo. Ele pode ter dificuldade para olhar as de forma objetiva.