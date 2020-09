Os signos que precisam se cuidar emocionalmente com o início de Marte retrógrado em Áries

Marte acaba de retrogradar no signo de Áries, permanecendo assim até 13 de novembro. Durante esta fase, sentimentos complexos e inclusive a raiva podem vir à tona de maneiras nada saudáveis.

Confira quais são os signos que devem cuidar e preservar o emocional:

Touro

A intuição, sexto sentido ou simplesmente a clareza de algumas situações podem desaparecer durante esta fase; por isso, a reconexão com seus sentimentos nunca foi tão importante! Não existe problema em diminuir o ritmo e ter paciência para se certificar melhor dos seus próximos passos.

A atenção com os atrasos e desorganização é indispensável e pode ser evitada não só com mais disciplina, mas também maior atenção com as prioridades. Não se esqueça que a mente e o corpo só podem estar alerta se você descansar bem e tratá-los bem.

Gêmeos

Conflitos e dramas se tornam mais frequentes ou ganham mais destaque do que você está acostumado. Algumas questões de um passado mais recente podem voltar e não será fácil encará-las. Por isso, é preciso olhar para dentro de si com carinho, mas sempre refletindo sobre o seu papel em determinadas situações.

Não seja duro com você mesmo, mas se apegue a maturidade de lidar com as frustrações de forma realista, sem se sentir definido por elas. Tudo pode mudar e esta é a hora de encontrar novos caminhos.

Libra

O passado e seus aspectos complicados, especialmente sobre os relacionamentos, podem virar assunto novamente. Este é o momento de não agir com impulsividade ou deixar a raiva dominar as palavras.

A cabeça fria e paciência devem estar presentes para resolver conflitos em relacionamentos e no trabalho. É possível que você entre na defensiva e veja as pessoas agirem desta forma também, o que pede cuidados emocionais extras.

Capricórnio

Assuntos familiares ou frustrações com o passado podem vir à tona nos próximos dois meses. O esclarecimento e olhar analítico sobre estas questões ajudará a não explodir em sentimentos negativos ou tomar decisões precipitadas.

Diante de obstáculos é melhor esperar as tensões diminuírem e dar tempo a si mesmo para encontrar caminhos. O trabalho pede atenção e organização para ganhar tempo em caso de imprevistos.