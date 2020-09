Nova atualização 8.3 chega ao game PUBG durante fase final da Season 8

A nova atualização 8.3 chegará ao game PUBG a partir da segunda metade de setembro com diversas novidades de gameplay para aproveitar o final da Season 8, que termina em 13 de outubro.

Como revelado, com a 8.3, serão adicionados um item que impede que o jogador receba dano da zona azul, um novo sistema de balsa para o mapa Erangel e duas novas fases no modo Team Deathmatch para Sanhok.

Ainda de acordo com as informações, a nova atualização chega à versão de PC em 16 de setembro e aos consoles no dia 24 do mesmo mês.

No entanto, já é possível checar as novidades por meio do servidor de testes, para PC a partir desta quarta-feira (8).

Com informações da PUBG Corporation

LEIA TAMBÉM: