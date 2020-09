Decoração: estas dicas de Feng Shui para o quarto podem ajudá-lo a dormir melhor

“Assim como a gravidade, as influências do feng shui existem em ambientes naturais e artificiais. Quer você acredite ou não, eles já estão afetando sua vida diária”, afirma, ao portal Real Simple, PK Odle, consultora mestre de feng shui e diretora executiva do renomado American Feng Shui Institute.

Se você acredita, saiba que aqui encontrará algumas dicas interessantes para colocar em prática no seu quarto e que vão melhorar a energia do ambiente.

A primeira recomendação é evitar quartos com vigas expostas. Caso o seu quarto tenha as vigas expostas, tudo bem. Basta que os móveis fiquem longes.

Outra recomendação é manter o quarto sempre organizado. Isso porque, segundo o feng shui, um quarto bagunçado acumula energia e isso pode ser algo ruim.

O local da cama

A dica é que a cabeceira da cama esteja próxima de uma parede sólida. “Ou pelo menos em direção a uma parede com janela fechada e sem correntes de ar. Esta posição visa reduzir o movimento do Qi ou energia acima de sua cabeça, para que você tenha uma noite de sono repousante”, explica Odle.

As cores

A profissional indica evitar cores primárias, como vermelhos, roxos, azuis e preto – é uma boa regra. “Eles podem desencadear grandes problemas dependendo das energias do feng shui do espaço”, comenta.

O espelho

A dica é não colocar espelhos no quarto, pois eles refletem a luz, tornam as energias do quarto muito ativas, ou yang. “Isso causa atrasos para ir dormir depois que as luzes se apagam, porque você está esperando que as energias do quarto fiquem mais estáticas, ou yin”.

