Como perder peso com este suco verde de pepino e hortelã

Como perder peso? Você provavelmente já se perguntou isso, e vai se surpreender ao saber que há uma solução eficaz — e saborosa: este suco verde de pepino e hortelã.

De acordo com o portal Nueva Mujer, o pepino é um ingrediente que consiste em mais de 90% de água, ajudando a limpar o corpo e facilitando o processo digestivo. E, claro, colaborando com sua meta de perda de peso. Além disso, está cheio de antioxidantes, que são vitais para o corpo combater doenças.

A adição da hortelã também traz uma série de benefícios para a saúde. De ser um grande antioxidante a estimular a digestão. Também estimula enzimas digestivas, facilitando uma melhor absorção de nutrientes dos alimentos, o que por sua vez estimula o metabolismo e ajuda a perder peso.

Combinado com limão, ele não só dá um toque especial à bebida, mas também o torna rico em vitamina C. Também desintoxica o corpo, reduzindo as chances de ganho excessivo de peso.

O melhor de tudo, este suco verde é super fácil de fazer. Aqui está a receita:

Como perder peso com este suco verde

Ingredientes

1 pepino pequeno, descascado e picado

10 folhas de hortelã

1 xícara de água

2 ½ colheres (sopa) de suco de limão

uma pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo

Este suco verde é muito simples de preparar. Tudo que você tem que fazer é colocar todos os ingredientes em um liquidificador e batê-los até obter um suco homogêneo.