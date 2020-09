Cães: saiba como prevenir a giardíase

Muitas vezes a simples troca da ração do cachorro pode causar uma diarreia no animal, ou algo que ele comeu fora da dieta, um petisco ou uma folha de uma planta.

Mas se as fezes forem líquidas e repetidas, muita atenção, seu cão pode estar com uma doença chamada giardíase, que inclusive pode também ser transmitida para seus donos.

A giardíase é causada por um protozoário que se aloja no intestino do cachorro e o animal passa a eliminar os ovos do parasita nas fezes.

A contaminação pode ser causada pelas fezes de outros cães, pela água, por outros cães durante um passeio na rua e até mesmo no pelo dos animais. Então jamais deixe seu cão lamber ou cheirar o cocô de outros animais e mantenha sempre as vacinas em dia.

O diagnóstico só é possível com análise das fezes do animal e o tratamento é a base de antibióticos.

Veja algumas dicas para reconhecer a doença em seus cães:

Diarreia líquida com cheiro forte; pode ter sangue ou muco Vômitos Falta de apetite Fraqueza Desidratação Dor abdominal

Se o seu cão apresenta um ou mais sintomas como esses de forma persistente é necessário buscar urgentemente a ajuda de um veterinário.