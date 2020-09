Balaiagem caramelo e outras cores de cabelo que dominarão esta primavera

Termina uma temporada do ano e começa outra. Com ela, o desejo de mudar o visual. Por isso, o portal Nueva Mujer traz os looks de cabelo que serão protagonistas nesta primavera.

É o momento perfeito para recuperar nossa cor natural do cabelo e apostar em nuances estratégicas que nos ajudam a iluminar o rosto. Escolha o estilo que mais tem a ver com você:

Mechas grossas

As mechas grossas, especialmente na área do cabelo que cobre o rosto, serão protagonistas desta temporada e um dos looks de cabelo que mais se destacarão.

Balaiagem caramelo

A balaiagem é excelente para trazer nosso cabelo à vida. Existem diferentes tonalidades que podemos escolher nesta época do ano. No entanto, o caramelo é a tendência. Então seria ótimo se você apostasse nele.

Loiro com raiz

Os loiros contrastantes parecem ter vindo para ficar. Para quem procura por looks mais casuais, esta é uma excelente opção. O loiro com raiz é perfeita para receber a primavera.

Canela ombré

Tons quentes são uma excelente escolha para dar ao nosso visual um up nesta nova temporada. Entre as opções mais marcantes está este lindo ombré de canela.

Loiro natural

No inverno, o brilho foi o protagonista da maioria dos looks. As tendências agora apostam em cores mais naturais. Além de estar na moda, com essa opção você pode se recuperar dos danos causados no seu cabelo.

Platina, branco e cinza

As mais ousadas que preferem fazer uma mudança radical podem optar pelas cores platina, branco e cinza, pois esses looks de cabelo ainda estão na moda. Da mesma forma, essas cores vão muito bem para as mulheres que já têm fios grisalhos.

Marrom

O tom de café, incluindo marrom e preto, é outro dos looks de cabelo da moda. Com esta cor, também podemos esconder qualquer dano que nossos fios tenham sofrido sem ter que sacrificar o comprimento do cabelo.