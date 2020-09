As tendências de cabelo para morenas que dominarão a primavera de 2020

A primavera de 2020 está cada vez mais próxima e, com ela, vêm as mudanças de visual que muitos de nós fazemos para parecer impecável durante o início de um novo ciclo.

Por isso, o portal Nueva Mujer listou as cores do cabelo para morenas que vão definir tendências durante o final do ano. Confira:

Tendências de cabelo para a primavera de 2020

Vermelho frutado

Esta cor recebe seu nome por causa de sua semelhança com a cor da cidra de maçã. Sua tonalidade escura, torna-se a cor ideal para criar efeitos sobre cabelos castanhos escuros ou pretos, pois lhe dá dimensão e brilho.

Efeito tweed

O efeito tweed imita a aparência do tecido que leva esse nome por meio de luzes em mechas muito finas, distribuídas no cabelo para criar um contraste muito mais sutil e menos agressivo no cabelo.

Chocolate

O cabelo de chocolate ganhou popularidade por sua aparência natural. Uma das formas mais populares entre as celebridades de mostrar essa cor é combinar tons quentes e frios para obter cabelos com maior dimensão e movimento.

Castanho avermelhado

Você pode usá-lo em todo o seu cabelo ou em um efeito de cor como babylights para adicionar mais dimensão ao seu cabelo sem alterar a cor natural de sua base.

Mushroom hair

A técnica consiste em fazer um gradiente de cabelo escuro para mais claro, combinando tons bege para imitar um cogumelo.