Um vídeo compartilhado no YouTube revela uma rápida solução caseira para acabar com as baratas em casa.

A sugestão prática foi compartilhada na plataforma pelo canal ‘Paulo Adriano lima’. Veja os produtos utilizados:

70g de farinha de trigo

2 colheres (café) de bicarbonato de sódio

1 colher (café) de açúcar

Como revelado pelo canal, são alguns passos simples. Confira o vídeo completo com o tutorial:

