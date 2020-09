Os signos que possuem um lado manipulador e não podem negá-lo

Alguns signos do zodíaco possuem um lado manipulador que nem sempre conseguem deixar para trás. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode ter seus interesses bem claros e sabe bem quais são os caminhos que o levam até as conquistas que almeja. Por isso, ele sabe como agir e tem facilidade para se aproximar das pessoas, criando conexões e se tornando rapidamente relevante para os outros. Ele tira vantagens disso e pode contribuir para a manipulação de algumas situações, especialmente se elas não afetam ninguém e não o farão se sentir culpados.

Câncer

O canceriano é manipulador e sabe como conseguir o que quer, pois se conecta profundamente não só com o seus sentimentos, mas também com os das outras pessoas. Ele não assume esse lado, mas fará seus esforços silenciosos para, aos poucos, ir chegando cada vez mais próximo do que deseja. Ele não tem medo de manipular, mas sabe seu limite.

Leão

Este signo gosta de ser líder e sabe como manipular por meio da iniciativa. Ele não tem vergonha se for descoberto e, apesar de não pode deixar de transmitir esse lado que gosta das coisas do seu jeito, pode também agir com cautela. Dificilmente se sente arrependido após controlar as coisas, mesmo que os resultados não sejam os melhores.

Escorpião

O escorpiano é atento aos detalhes e tem uma ótima percepção daquilo que não é revelado. Por isso, sabe muito bem como manipular e conseguir o que quer sem agir diretamente. Este signo pode não ser nunca descoberto, já que age de forma sorrateira sem se sentir culpado. Quando as pessoas notam sua manipulação, quase sempre já é tarde de mais.