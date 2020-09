Diversos mitos foram criados no decorrer da história para explicar as faculdades atléticas e visuais dos gatos. Já foram associadas a divindades, bruxas, azar, sete vidas, entre outras.

Há muito pouco os cientistas começaram a compreender melhor a capacidade desses felinos, principalmente no quesito visão e descobriram que os gatos, na verdade, não enxergam muito bem, como imaginávamos

Veja 5 curiosidades sobre a visão dos gatos:

1 – Gatos enxergam bem?

Na verdade, os gatos enxergam as coisas mais embaçadas do que os seres humanos em grandes distâncias, mas é difícil avaliar como o bichano enxerga o mundo, já que todos os sentidos do gato se complementam com a visão e lhe dão uma vantagem competitiva muito grande.

2 – Gatos são míopes?

Reprodução

Apesar dos gatos enxergarem a 20 metros como nós vemos a 100 metros, não há nada de errado com a visão dos gatos que pode ser associado à miopia, que é considerada uma doença dos olhos. Os felinos tem sim problemas de profundidade (enxergar longe).

3 – Gatos enxergam em preto e branco

Errado, apesar de não enxergarem as mesmas cores que os seres humanos. Nós captamos as cores azul, vermelho e verde, e os gatos somente o azul e o vermelho. As variações de verde são vistas, segundo os cientistas, como cinza. Esse fato, entretanto, ainda é controverso entre os cientistas.

4 – Gatos enxergam no escuro

Reprodução

Sim, como possuem hábitos noturnos são capazes de enxergar em baixa luminosidade, de 6 a 8 vezes melhor do que um humano, pois possuem grande quantidade de celular responsáveis por captar luz.

5 – Gatos tem maior campo de visão

Verdade. O ser humano possui ângulo de visão de 180º, já os felinos possuem 200º. Pode não parecer muito, mas essa diferença é uma herança de seu passado predador.