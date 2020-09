Estas são as dicas para quem deseja decorar apartamento pequeno

Os apartamentos pequenos são cada vez mais comuns, principalmente em cidades grandes. Mesmo com espaço reduzido, eles podem ser excelentes ambientes. Só que para isso será necessário investir em uma boa decoração. Sabendo isso, a C&C Casa&Construção compartilhou as dicas para quem deseja decorar apartamento pequeno.

PREFIRA TONS CLAROS

“Ao contrário das cores escuras, os tons claros deixam os espaços mais iluminados e proporcionam sensação de amplitude. Isso não significa que só branco é permitido, pode-se aproveitar tons claros de diferentes cores, valendo-se da teoria das cores, mas sem deixar de colocar a identidade de quem ali mora.

Tons pastel caem muito bem. E para contrapor e dar mais vida à decoração, vale aproveitar acessórios decorativos de cores mais vibrantes para dar um toque especial e quebrar a monotonia dos ambientes”, explica a C&C.

MÓVEIS PRÁTICOS E MULTIFUNCIONAIS

“A marcenaria é uma grande aliada porque possibilita a criação de projetos exclusivos e personalizados, de acordo com a metragem do espaço e as necessidades de funções. Móveis multifuncionais, fazem cada vez mais sucesso, como as camas e mesas dobráveis, sofás extensíveis e camas ou pufes com baú e gavetas. Também vale optar por um painel de TV para substituir o rack e ganhar mais espaço”.

ABUSE DOS ESPELHOS

“Usar espelhos é uma regra universal para decorar espaços pequenos. Isso, porque eles tornam os ambientes mais leves e iluminados, além de causar sensação de amplitude. Pode-se optar por grandes espelhos em algum ambiente de destaque, como a sala de jantar, por exemplo, ou utilizar peças pequenas, em conjunto”, ensina a empresa.

VALORIZE A ILUMINAÇÃO

Um ambiente bem iluminado pode parecer maior do que realmente é. “Além disso, as luzes, quando bem utilizadas, deixam qualquer decoração mais interessante. Para quem possui grandes aberturas e janelas, a dica é aproveitar ao máximo a luz natural”, comenta.

USE NICHOS E PRATELEIRAS

“Nichos e prateleiras são super práticos e funcionais. Com eles, é possível armazenar e/ou expor os mais diferentes objetos, e ainda utilizá-los como elementos decorativos. Outro ponto muito positivo desses itens, é que eles podem ser colocados em qualquer parede, e ocupam os espaços na vertical sem comprometer a área de circulação dos cômodos”, finaliza.

