Adecco está com 80 vagas de emprego no setor industrial

A Adecco, empresa que atua com recrutamento e seleção, está com 80 vagas de emprego disponíveis para trabalhar no setor industrial. As vagas estão disponíveis para estados, como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

As vagas disponíveis na Adecco são para diversos cargos que contam com salários que vão de R$ 542,48 até R$ 18.000,00. Os interessados em se candidatar devem se inscrever no site até o dia 11 de setembro.

