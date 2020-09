5 raças de cães africanos

Existem cães cujas raças são tão antigas que suas histórias já se perderam no tempo. Muitos desses animais passam do nosso lado diariamente nas calçadas e sequer imaginamos, por exemplo, que se trata de uma raça que era venerada no Egito, ou criada para ser um cão pastor em regiões desérticas ou mesmo para a caça.

Entender de onde vem a raça do cachorro ajuda a compreender seu temperamento e melhorar a relação com o animal.

Segue 5 raças de cães que tem descendência africana:

1 – Saluki

Reprodução

É considerado a raça pura de cachorro mais antiga do mundo, uma das primeiras a ser domesticada. É muito apreciado por sua habilidade de caça nas areias quentes do deserto africano.

2 – Basenji

Reprodução

Cães da raça Basenji foram desenvolvidos para auxiliar na caça. Eram muito conhecidos no Egito Antigo, onde tinham suas imagens esculpidas em pedra na tumba dos faraós.

3 – Leão-da-Rodésia

Reprodução



Cão originário da África cuja história remonta há mais de 5 mil anos. Muito famoso na Rodésia, hoje Zimbábue, o cachorro era usado para rastrear leões e leopardos.

4 – Coton de Tulear

Reprodução

Raça predominante da realeza de Madagascar há mais de 3 séculos, sendo que somente a nobreza podia possuí-la.

5 – Cão da Crista Chinês

Reprodução

Apesar do nome, é originário da África e acredita-se que tenha sido popularizado na Ásia mais tarde, daí o nome.