Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de setembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você vai analisar uma mudança radical no seu jeito de ser. Não seja possessivo e impulsivo com as pessoas ao seu redor, é hora de ser mais tolerante e dar a cada um o seu espaço, principalmente nos relacionamentos amorosos.

Entre 9 e 11 de setembro, chegam dias decisivos para projetos ou trabalhos. Uma proposta pode surgir e você deve manter essa informação longe de gente invejosa.

As infecções do trato urinário ou nos problemas hormonais são seus pontos fracos na saúde. Você receberá mensagens importantes para compartilhar com os outros; lembre-se que uma das suas missões é ser generoso e esta é a hora de colocá-la em prática.

Seus números da sorte são 00 e 13. Você recebe um prêmio ou reconhecimento que não esperava e ficará muito feliz. Aproveite!

Touro

Você estará preocupado durante esta semana com pagamentos e pendências econômicas. Quando sentir que o dinheiro não rende, reflita melhor sobre seus gastos e se afaste de pessoas que o motivam a ostentar; seja por manipulação ou causando inveja com o que possuem.

Seja discreto em tudo que fizer e com seus sucessos, para evitar olhares maldosos. É hora de ouvir seus sentimentos e não colocar uma armadura contra o amor; deixe-se apaixonar novamente.

Você terá a ajuda divina que pedir. Você pode receber dinheiro extra ou de um pagamento. Cuidado com os problemas de saúde. Você terá sorte no dia 11 de setembro com os números 04 e 21.

Você terá sorte nas questões amorosas com os signos de Escorpião, Capricórnio e Peixes; eles serão muito compatíveis com você. Você saberá sobre o nascimento de um bebê ou gravidez na família.

Gêmeos

Você se sentirá nostálgico esta semana e se lembrará de pessoas que não estão mais em sua vida; estes são momentos de fechar círculos e seguir em frente.

Você terá uma surpresa com um novo trabalho ou projeto. Você decide vender seu carro ou um bem. Tente se manter saudável e forte para os próximos desafios.

Os comprometidos ​​podem ter dificuldades com o parceiro e sentirão que o amor acabou; converse e resolva suas diferenças da melhor maneira. Você recebe dinheiro de um negócio.

Prepare-se para mudanças positivas e para resolver problemas que surgirem. Você terá sorte no dia 9 de setembro com os números 01 e 29.

Câncer

Você vai aproveitar a sorte desta semana para fazer mudanças positivas em sua vida. Seu signo está passando por um momento de transformação de todas as energias e isso ajudará a crescer profissionalmente.

Evite más amizades e amores motivados por interesses financeiros; você deve trazer mais ordem para a sua vida pessoal sem medo. Alguém fará um convite.

Não brigue mais com seu parceiro ou pessoas queridas; lembre-se que seu signo sempre é dramático. Parte da sua missão na vida é ensinar os outros e orientar as pessoas que precisam da sua sabedoria. Você terá sorte no dia 11 de setembro com os números 08 e 34.

Leão

Você vai fazer mudanças importantes na sua vida profissional; um emprego pode surgir e você vai ganhar um aumento de salário. Não se gabe para não atrair energia ruim e apenas diga as coisas para as pessoas que te amam.

Cuide mais da saúde em geral. Uma viagem pode surgir. Cuidado com os acidentes. Quem é solteiro e quer formalizar o relacionamento, pode dar esse importante passo logo. Qualquer cirurgia terminará bem.

Um parente o procura para pedir ajuda financeira. Seus números da sorte são 12 e 29. Seu signo é o mais apaixonado e é por isso que você tende a ser infiel; não se comprometa se quiser continuar com várias pessoas ao mesmo tempo, pois isso trará problemas.

Virgem

Você vai ter muitas pressões no trabalho e deve tentar resolver tudo na hora. Evite se perder na angústia e desespero e se organize. Você pode receber um presente de alguém muito especial.

Um novo emprego pode surgir. Seu signo se estressa e se sente mal por não poder fazer as coisas do jeito que quer, mas é preciso entender que tudo toma seu próprio caminho na vida.

Seu melhor dia será 11 de setembro e a sorte sorrirá para você em todos os sentidos. Tenha cuidado com problemas de garganta ou infecções. Você terá sorte com os números 07 e 23.

Não brigue mais com o seu parceiro; é preciso respeitar o espaço para que ele não se sinta pressionado. Sua maior compatibilidade no amor são com os signos de Capricórnio e Áries.

Libra

Você vai ter sorte nas relações esta semana e vai fechar novos negócios para se aventurar a criar novos caminhos de carreira. A boa sorte te acompanha em tudo que é econômico, então aproveite e alcance o sucesso.

Você resolve questões jurídicas e faz tudo com uma atitude muito boa que atrai realizações positivas. Não deixe que o orgulho o abale e tire pesos dos ombros; tente dizer àquela pessoa especial que você sente muito e ela continuará sendo amiga se não puder mais ser um casal.

Na saúde, lembre-se que o melhor investimento é você mesmo e não se descuide. Tenha atenção com dores nas pernas e ossos. Você terá sorte no dia 11 de setembro com os números 05 e 44.

Os solteiros podem encontrar um novo amor do signo de Touro ou Capricórnio que será muito compatível.

Escorpião

Boas energias rondam seu signo esta semana; você terá sorte em assinar novos contratos e na chegada de dinheiro de um trabalho. Analise todas as opções para ter sucesso.

Cuidado com o ciúme e procure não controlar tanto o seu parceiro para não se envolver em brigas sem motivo. Os solteiros irão conhecer pessoas compatíveis, então vista-se com cores vivas para atrair a sorte; a prata também ajudará atrair abundância.

Este 11 de setembro será de sorte com as comunicações e abertura de empresas. Seus números da sorte são 21 e 30. É hora de movimentar suas energias e uma mudança de casa pode acontecer; tudo sairá bem.

Sagitário

Você vai enfrentar preocupações pessoais esta semana. Você é o pilar da sua casa e aquele que se responsabiliza pelos outros, mas deve tentar não cair no estresse; a melhor coisa que seu signo pode fazer para liberar energias negativas é andar pela manhã com os raios do sol e ter pensamentos positivos.

Mudanças de emprego estão chegando em seu trabalho; converse com seus superiores para que possam considerá-lo em aspectos positivos. Seu melhor dia será 11 de setembro, especialmente par ao fechamento de contratos e a autorização de alguns créditos.

Em assuntos amorosos, você fará estará bem com seu parceiro e terá dias de muita paixão. Os solteiros encontrarão alguém do signo de Virgem ou Aquário que falará sobre relacionamento. Esta semana você terá uma grande transformação pessoal; seja positivo para atrair a abundância. Seus números da sorte são 24 e 50.

Capricórnio

Você terá boa sorte esta semana porque seu signo está passando por um período de prosperidade. Se você tiver a oportunidade de começar seu próprio negócio ou ganhar dinheiro não deve perder tempo.

No dia 9 de setembro você terá reuniões para mudanças positivas no trabalho, mas não fale sobre isso para qualquer pessoa para não provocar a inveja dos outros e assim não ter obstáculos em seu futuro.

Seus números da sorte são 14 e 29. Um amor do signo de Áries, Gêmeos ou Escorpião vai voltar mais forte para sua vida. Fique em paz e não desconfie tanto de infidelidades. Cuidado nas ruas com quedas. Um parente pede dinheiro emprestado. Não deixe a preguiça dominá-lo.

Aquário

Você se concentrará esta semana em projetos de trabalho. Sua necessidade de crescimento fará sua mente trabalhar 100% para criar negócios que lhe trarão mais renda ou aumentarão seu prestigio.

Tente bloquear suas energias negativas que você de companheiros de trabalho e não preste mais atenção ao que eles dizem. Você fará pagamentos e se sentirá aliviado; ainda assim, cuide das suas despesas e economize.

Continue cuidando da saúde para ter mais energia. Você planeja uma viagem com seu parceiro. Seu signo se caracteriza por ser um ótimo vendedor e relações públicas. Você terá sorte no dia 11 de setembro com os números 15 e 21. Os solteiros podem se reencontrar com um amor do passado, e os que estão em um relacionamento terão surpresas agradáveis.

Peixes

Semana de sorte para o seu signo e começo um novo ciclo de vida. Será uma fase de grande abundância em tudo o que você quiser fazer, por isso tenha pensamentos positivos para atrair o melhor para o seu futuro.

Tente não invejar ninguém ao seu redor; esse sentimento o deixa infeliz. Você recebe uma boa proposta de trabalho. Aprenda a perdoar aqueles que o magoaram para que seu coração se encha de alegria. Seu signo gosta de contato com a natureza e essa conexão pode ajudar a diminuir o estresse.

Você continuará sendo um grande conquistador. Seu signo é muito apaixonado e isso faz com que tenha vários amores ao mesmo tempo, mas você já está tentando amadurecer e pode ter algo com apenas um parceiro. A saúde deve ser cuidada, especialmente para as piscianas mulheres. Seus números da sorte são 07 e 66.