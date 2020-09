Grupo Ri Happy abre 676 vagas de emprego em São Paulo; saiba como se candidatar

O Grupo Ri Happy está com processo seletivo aberto para contratar profissionais temporários e efetivos. No estado de São Paulo, a empresa tem o objetivo de contratar 676 profissionais. Do total, 307 na capital paulista.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e experiencia em loja. Os interessados devem realizar suas inscrições no site até o dia 30 de setembro.

