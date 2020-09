Feng Shui: regras para organizar sua casa e atrair boas energias

Feng Shui é um sistema filosófico oriental que analisa como o espaço que habitamos deve ser organizado para que as energias fluam da melhor forma. Se você deseja alcançar um equilíbrio em sua casa para atrair prosperidade, saúde e boa energia, deve seguir as três regras do Feng Shui.

Objetos têm um propósito

Todos os objetos têm um propósito, e é você quem deve influenciá-los, por isso é importante que você seja claro sobre onde colocar qualquer objeto e com qual intenção, e não os colocar aleatoriamente.

Sua casa reflete você

É importante manter o seu espaço organizado e limpo para que as boas energias fluam e isso se reflita em você e em sua vida diária.

Mudar tudo

É importante mudar e mover todos os objetos da sua casa porque se você mantiver tudo igual, segundo o sistema, também ficará estagnado e não avançará na vida.

Portanto, mude o seu espaço, reposicione os objetos e, assim, você experimentará coisas novas e permitirá que a prosperidade e as boas energias se movam em sua casa.

