Assista: registro mostra banhistas puxando tubarão com as mãos nos Estados Unidos

Um vídeo recente, gravado em uma praia na Carolina do Norte (Estados Unidos), mostra dois homens retirando um pequeno tubarão do mar.

Nas imagens, os banhistas acabam puxando o tubarão para a costa (um resgate com as mãos). Segundo o relato, um dos homens removeu um anzol da boca do animal.

O incidente aconteceu no mês passado, de acordo com o site Fox News. A gravação foi compartilhada nas redes sociais e tornou-se viral.

Depois que o anzol foi removido, os banhistas soltaram o tubarão de volta ao mar. Confira o registro impressionante:

Watched these guys catch this shark Saturday. Posted by Joey Woosley on Monday, August 24, 2020

