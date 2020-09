Aprenda a fazer um bolinho de bacalhau delicioso com 3 ingredientes

Pensando em fazer algo diferente? Caso sim, você vai adorar a receita do blog “3 Ingredientes” que ensina a fazer um bolinho de bacalhau delicioso. Confira!

Ingredientes

1 kg de batata ASTERIX (essas batatas deixam os bolinhos mais sequinhos)

700g de bacalhau dessalgado e desfiado

3 ovos grandes

Modo de preparo

Pepare as claras das gemas. Cozinhe as batatas em água e sal. Assim que ficarem macias, escorra totalmente a água.

Esprema as batatas e, em seguida, acrescente as gemas. Reserve. Bata as claras em neve, adicione o bacalhau e misture.

Junte essa mistura às batatas, amassando bem e acertando o sal a gosto. Agora faça os bolinhos (utilize uma colher de sopa).

Coloque óleo numa panela e leve ao fogo para aquecer. Para saber quando o óleo está na temperatura certa, coloque um palito de fósforo dentro da panela.

Assim que ele ascender, o óleo estará no ponto. Frite os bolinhos. Não coloque muitos bolinhos de uma vez. Após fritar disponha-os em papel absorvente e sirva.

