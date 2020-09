Aprenda a acalmar a pele irritada com 3 ingredientes simples

A pele irritada pode ser um problema para muitos. No entanto, há maneiras de acalmar essa situação com alguns ingredientes. De acordo com o portal Nueva Mujer, se você está lidando com problemas de pele irritada de tempos em tempos, você precisa visitar um dermatologista. Mas, se for um caso de irritação pontual, estes ingredientes podem ajudar:

Para aliviar a coceira na pele

Coceira na pele pode causar poros entupidos cheios de bactérias.

Neste caso, você pode mergulhar uma bola de algodão em uma tigela de leite frio misturado com uma pitada de cúrcuma e aplicá-la na área afetada. Enxágue depois de cinco minutos.

O leite tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a tratar áreas irritadas. A cúrcuma tem propriedades antibacterianas que ajudam a tratar quaisquer problemas que ocorram dentro dos poros.

Para resfriar a pele

A babosa é um dos ingredientes mais clichês que poderíamos mencionar nesta lista, mas nada funciona tão bem quanto ela. Acalma a pele, queimaduras solares e irritação.

Como um efeito de resfriamento adicional, coloque o gel de babosa no congelador por cinco minutos antes de usar.

Para acalmar a pele irritada

A pele irritada pode ser o resultado de um aumento no teor ácido na pele. A melhor maneira de equilibrar os níveis de pH é usar um pouco de vinagre de maçã diluído. Reduz a acidez e equilibra a irritação.