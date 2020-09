5 acessórios diferentes e criativos para sua cozinha

Depois de ter praticamente todos os acessórios na cozinha, que tal incluir na lista itens que podem parecer supérfluos mas que podem tornar o dia a dia mais fácil (ou simplesmente divertido)? Designers criativos conseguem dar uma cara completamente nova a coisas comuns do dia a dia.

Os itens que você vai ver abaixo são exatamente isso: versões diferentes de utensílios de cozinha que pareciam sem graça até que a criatividade entrou em jogo. Confira:

1. Forma gelo e bolo de silicone redondo





Essa forma faz gelo e bolos (isso mesmo, pode ir no refrigerador e também no forno) para criações em formato de esferas. Feita em silicone atóxico próprio para alimentos, possui 2 partes que se encaixam e o líquido é colocado no furo localizado na parte superior Compre a partir de R$ 54,90.

2. Conjunto Boleira Mônaco Ruvolo





Esta boleira de vidro grande com tampa e pé é outro produto multifuncional, pode ser usada para bolo, como bandeja de aperitivos e suporte para diversos outras opções. Segundo o fabricante é feita em vidro de alta resistência. Compre a partir de R$ 199,00.

3. Jogo de 16 Copos Bravura Vidro Libbey





Copo em vidro transparente com base reta, formato cilíndrico e curvo. Tem formato anatômico para não escorregar das mãos e também pode ir ao micro-ondas e à máquina de lavar louça. Compre a partir de R$ 292,26.

4. Ferramenta de limpeza de micro-ondas e vapor em forma de vulcão





Este é talvez o acessório mais divertido. Que tal dar um banho de vapor no seu micro-ondas? Pois é exatamente o que este vulcão faz adicionando uma mistura de água e vinagre. Basta colocar no micro-ondas e ligar por 3-5 minutos, depois limpe a gordura com um pano ou uma esponja. Só explica às crianças que não se trata de um brinquedo ;-). Compre a partir de R$ 54,39.

5. Supoon Colher Concha em Silicone com Linhas de Medição Dreamfarm





Mais um produto multiuso, essa concha de silicone pode ir direto à panela durante seu preparo no fogão e tem linhas de medição para as medir as porções. Seu cabo tem o curioso formato que faz com que ela possa ser coloca com a concha para cima sem sujar a superfície da cozinha ou da mesa durante as refeições. Compre a partir de R$ 82,32.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.