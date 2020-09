Estas são as dicas para fazer uma deliciosa picanha no forno

A picanha de forno precisa ser feita adequadamente para que continue suculenta. Algumas dicas do blog de culinária “Tudo Gostoso” podem ajudar a conquistar um sabor incrível. Veja abaixo.

Ingredientes

1 peça de Picanha com aproximadamente 1 Kg

3 kg de sal grosso

Sugestão de molho

4 colheres de sopa de manteiga 4 colheres de sopa de azeite 1 cebola (picada)

Modo de preparo

Cubra o fundo de uma assadeira com 1 kg do sal grosso Coloque a picanha com a parte da gordura virada para cima Cubra a carne com o restante do sal, não deixando nenhuma parte da carne exposta Leve a assadeira para o forno a 200° C.

Retire a camada do sal e corte em fatias colocando o molho sobre a carne Para o molho: Aqueça a manteiga junto com o azeite em uma frigideira, frite a cebola por alguns instantes e derrame sobre a picanha preparada.

OBS: Deixe 40 minutos assando se gostar de carne mal passada, 90 minutos se gostar mais ao ponto e 120 minutos para uma carne bem passada.

