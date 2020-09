As combinações de signos que podem entrar nas maiores brigas

Algumas combinações de signos do zodíaco podem ter desentendimentos difíceis de relevar e se confrontam de forma intensa. Confira quais são:

Áries e Escorpião

O planeta da guerra, Marte, está muito presente nestes dois signos que podem ser extremamente intensos nas discussões e brigas. Ambos são críticos um com o outro e batem de frente sem medo. É comum que eles se acusem de repetir sempre os mesmos erros.

Touro e Sagitário

Com pouco em comum e incompatibilidade nas prioridades, o taurino e o sagitariano podem disputar pela razão; um gosta de ser a voz da sabedoria e o outro é o signo de Terra mais teimoso. Seus conflitos podem ser pequenos, mas quando se acumulam acabam trazendo momentos de explosão, nos quais as coisas podem sair de controle em ambos os lados.

Gêmeos e Capricórnio

Um geminiano clássico pode levar um capricorniano à loucura. Isso acontece porque enquanto o signo do elemento Terra pretende levar as coisas com seriedade e responsabilidade, o outro anseia a mudança constante. Quando promessas não são cumpridas, os conflitos podem começar e não terminar nunca.

Virgem e Aquário

Eles enxergam tudo de forma muito diferente e isso pode trazer conflitos, pois a distancia energética é enorme e eles não se compreendem. A sede de manter o controle do virginiano é inadmissível para o aquariano, que busca liberdade e quebra de padrões. As disputas serão acirradas se qualquer tipo de competitividade surgir.