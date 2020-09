Biscoito de aveia e avelã: saudável e fácil de preparar

Nestes tempos de pandemia, há muitos de nós que ficamos trancados em casa. E as sobremesas são uma tentação que não podemos evitar.

Se você quer se deliciar sem arrependimentos com um doce saudável, está lendo a receita perfeita. O portal Nueva Mujer ensina a fazer biscoitos de aveia e avelã.

Essa sobremesa é ideal porque a aveia é o ingrediente principal e é um dos cereais com mais propriedades que existem. É energético, rico em proteínas, minerais e vitaminas e contém gorduras saudáveis.

Biscoitos de aveia

Ingredientes

100 gramas de aveia

100 gramas de farinha de trigo

6 tâmaras

1 colher (sopa) de avelãs

30 mililitros de bebida vegetal

1 colher (sopa) de sementes de chia

40 gramas de chocolate amargo

Modo de preparo

Faça uma farofa com as avelãs. Em seguida, limpe os damascos. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até ficar homogêneo.

Em seguida, faça bolas com a massa obtida. Para fazer isso, você deve ter as mãos um pouco enfarinhadas para que a mistura não grude em você e você possa moldá-la facilmente. Esmague levemente as bolas com o jeito que você quer que seus biscoitos fiquem.

Agora, cubra uma bandeja inteira com papel alumínio e vá colocando os biscoitos nela. Coloque um pedaço de chocolate no centro de cada um deles.

Asse a uma temperatura de 180 graus e por um período de 15 minutos ou até notar os biscoitos dourados. Em seguida, deixe-os esfriar.