Adeus à miopia: pesquisadores inventam colírio que corrige problemas de visão

Já pensou em abandonar os óculos de uma vez por todas sem precisar de cirurgia corretiva? Isso pode estar mais próximo do que imagina.

Pesquisadores do Medical Center de Jerusalém e do Instituto de Nanotecnologia e Materiais Avançados da Universidade de Bar-Ilan desenvolveram uma tecnologia para melhor a visão e eliminar os óculos e até mesmo as lentes de contato.

Eles descobriram uma maneira de remodelar a córnea, que responde por 60% da capacidade óptica, que chamaram de Nano-Drops e que pode ser ativado em casa com aplicativos de smartphone, um pequeno dispositivo a laser e um colírio especial constituído de nanopartículas de proteínas atóxicas.

O tratamento foi testado em olhos de porcos, que possuem um sistema óptico semelhante ao do ser humano, e funcionou.

“Queremos modificar a visão e corrigir os tipos de erros refrativos”, disse o médico David Smadja, um oftalmologista, que desenvolveu a técnica junto com o professor Zeev Zalevsky, da Faculdade de Engenharia Kofkin de Bar-Ilan, e o professor Jean -Paul Moshe Lellouche, chefe do Departamento de Química de Bar-Ilan.

A nova tecnologia ainda está em processo de testes e ainda não há prazo para chegar aos consumidores.