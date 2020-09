5 itens para celebrar o dia do sexo e apimentar os relacionamentos

Hoje, 6 de setembro, é o Dia do Sexo. Esta data simbólica e sugestiva foi idealizada por uma empresa fabricante de preservativos há alguns anos. Claro, o dia escolhido não poderia ser outro: 6/9, uma clara alusão à famosa posição. Desde então muitos abraçaram a causa.

Apesar de ainda não constar oficialmente como uma data comemorativa no Brasil, a ideia já se disseminou pelas redes sociais somando milhares de simpatizantes. Este número aumenta a cada ano. O discurso utilizado pela empresa para justificar a criação da data foi bem humorado: “se existe Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Dia dos Namorados, por que não existir um Dia do Sexo, que deu origem a tudo isso?”. Apesar da irreverência, a marca não se esqueceu de destacar a importância de praticar o sexo com segurança.

Selecionamos 5 produtos, entre livros e acessórios, para quem está a fim de celebrar a data e apimentar o relacionamento. Confira:

1. A química entre nós: Amor, sexo e a ciência da atração







Como o amor começa? Como dois indivíduos podem chegar à conclusão de que não apenas seria bom dividirem o mesmo teto, como também de que eles precisam fazer isso? Como um homem pode afirmar que ama sua esposa e, ainda assim, traí-la? Por que alguns continuam em seus relacionamentos mesmo após o fim do romance? Como é possível se apaixonar pela pessoa "errada"? Por que temos um "tipo"? Compre a partir de R$ 47,10.

2. O segundo sexo: Box Comemorativo 1949 – 2019







Em 1949, Simone de Beauvoir publicava na revista Les Temps modernes alguns capítulos de seu próximo livro, O segundo sexo. Pioneiro, o texto causou grande comoção por seu feminismo audacioso e consagrou a autora no panteão da filosofia mundial. Compre a partir de R$ 142,53.

3. Total Shock gel para massagem







Devido a sua formulação única, Total Shock provoca pulsação e formigamento, estimulando e eletrizando seus momentos de prazer. Também conhecido como "vibrador líquido". Compre a partir de R$ 38,90.

4. Kit sensual erótico prazeres e sensações







Este Kit foi pensado para apimentar as relações entre os casais. Se você busca algo diferente, quer tirar seu relacionamento da rotina, surpreender seu parceiro(a), trazer novidade ao seu encontro, você está no lugar certo. Compre a partir de R$ 39,00.

5. Algema Regulável com Chave e Pelúcia Atóxica







Com trava de segurança e chave, é revestida em pelúcia atóxica para maior conforto evitando marcas indesejáveis. Para abrir as algemas utilize as chaves. Observação: Em caso de perda das chaves, as barras antipânico estão localizadas nas laterais da algema e permitem o destravamento seguro. Compre a partir de R$ 12,54.

