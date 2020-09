5 dicas para deixar sua sala de estar mais espaçosa

View this post on Instagram

▫️APTO C’ALMA AZUL . Deslize para o lado para ver o antes e o depois. . Finalizando a primeira série de imagens desse projeto tão leve e rico em detalhes, trouxemos mais um canto dessa transformação. . Optamos sim por um pano de fundo neutro para abrigar as obras escolhidas em nossa curadoria, mas previmos elementos que poderiam compor de forma que o ambiente não se perdesse com tempo. . Na parede ao fundo da sala, especificamos um tijolinho na cor branca, mais rústico, para trazer textura e um ar mais contemporâneo ao espaço. . Na parede da TV, como não tínhamos tantas possibilidades de inserir estantes e até por preferência do cliente, optamos por inserir pequenas peças em marcenaria, pintadas de branco junto à parede, criando visualmente uma espécie de painel que se estende em todo o comprimento da sala. . Na pequena varanda, mantivemos a estrutura para rede e reforçamos o canto do descanso inserindo um deck modular, mais plantas e uma luz amena, afinal, depois de um dia intenso de trabalho nada melhor que relaxar num cantinho que tenha a sua cara. . O azul aqui aparece em parte da composição do quadro e em duas faces da varanda, espelhando o conceito do “azul que acalma” utilizado na entrada com mais intensidade. . . . . . render @lucaslima.3d