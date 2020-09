3 penteados para ficar linda com seu cabelo longo

View this post on Instagram

¿Estás cansada de cortarte el flequillo cada semana para que no se te vuelva una pesadilla el peinarlo y no cubra tu cara? Pues el flequillo abierto te libera de esas complicaciones y viene pisando muy fuerte esta temporada OTOÑO/INVIERNO. Eso sí, procura que la caída del flequillo sea natural y huye de los cortes rectos. El Flequillo abierto con las melenas XL queda muy bonito y combina a las mil maravillas, aunque también es cierto que lo mismo queda fantástico tanto en el pelo largo como en la media melena. Así que sea cuál sea la longitud de tu melena, no dudes en probarlo! #flequillo #flequilloabierto #peluqueriavalencia #peluqueria #valencia #beauty #belleza #smile #igers #igersvalencia #melenasxl #melenasbonitas #babylight #balayege #color #patraix #laniñabonita #blondme #blondmeschwarzkopf #skpprospain #BLONDMEcontest #eltocadordjesussaezyjparralejo #coneltocadorsiempreperfecta