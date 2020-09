3 máscaras à base de chocolate para ter a pele perfeita

Todos nós amamos chocolate escuro. Mas você sabia que essa comida tem muitos benefícios para a pele perfeita?

De acordo com o portal Nueva Mujer, o chocolate escuro é rico em antioxidantes e ajuda a se livrar das células mortas da pele, além de hidratá-la, tornando-a macio, flexível e brilhante.

Máscara de chocolate e mel

O mel é hidratante e ajuda a reter a umidade na pele. Misturá-lo com chocolate escuro dará à sua pele um brilho natural e perfeito.

Misture ¼ de xícara de chocolate escuro derretido, 1 colher (chá) de mel e algumas gotas de suco de limão recém-espremido em uma tigela. Aplique a mistura no rosto e pescoço. Após 15 minutos, enxágue com água morna.

Máscara de chocolate e iogurte

O ácido láctico no iogurte dissolve células mortas da pele e também ajuda a fechar os poros.

Derreta ¼ de uma barra de chocolate escura e misture bem com 1 ½ xícara de iogurte. Aplique esta máscara no rosto e pescoço. Após 15 minutos, enxágue com água morna.

Máscara de chocolate e frutas cítricas

Esta máscara não só iluminará sua pele, mas também ajudará a neutralizar rugas por sua alta quantidade de colágeno graças à vitamina C.

Esmague 2 xícaras de frutas cítricas de sua escolha e adicione ½ xícara de chocolate. Aplique a mistura no rosto e pescoço. Após 20 minutos, enxágue com água morna.