WhatsApp para Android: nova funcionalidade vai permitir customização de wallpapers

O aplicativo de mensagens WhatsApp contará com uma nova funcionalidade muito em breve. A melhoria foi liberada recentemente para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, uma atualização beta disponibilizou a customização de wallpapers. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.199.5: what’s new?

Under development: different wallpapers based on the theme!

Tips for an updated WhatsApp Wallpaper app version after 9 years?

In future different wallpapers for different chats as well (spotted on iOS)https://t.co/Ll6RfQAELo

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 28, 2020