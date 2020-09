Os signos do zodíaco que precisam se concentrar em relações próximas

Especialmente no início de setembro, alguns signos do zodíaco devem se concentrar em seus relacionamentos mais próximos por razões importantes. Descubra quais:

Touro

Os amigos e pessoas queridas são aqueles em quem você deve confiar especialmente nos momentos mais emocionais ou de dúvidas. As discussões podem acontecer, mas a preocupação e o amor não devem ser negligenciados. Chegou a hora de olhar para quem está ao seu lado com mais consideração.

Câncer

Revelações sobre as suas amizades podem chegar e este é o momento de se perguntar sobre o que realmente é construtivo na sua vida. Evite fofocas e saiba que elas podem surgir como uma armadilha. Reveja quem está ao seu redor e é de verdade ou não.

Libra

Momento de não culpar as outras pessoas pelos problemas e ser mais considerado com os fardos que os outros carregam. Assumir a responsabilidade ajudará a deixar situações ruins para trás e a aprender a consertar problemas com os outros sem afastá-los da sua vida. É preciso crescer.

Capricórnio

É preciso ser mais consciente com o que você diz sobre as pessoas queridas e que convivem com você. A malicia nem sempre está presente, mas a honestidade é sobre ter consideração e responsabilidade com o sentimento ou reputação dos outros.