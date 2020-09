Os signos que tentarão conquistar até quem é comprometido quando estão a fim

Alguns signos do zodíaco amam e se interessam romanticamente com muita intensidade, podendo até não se importar com o fato do pretendente já ter outra pessoa em sua vida. Confira quais são:

Áries

O ariano não tem peso na consciência se acabar se interessando por alguém que está comprometido. Se ele achar que tem chance, irá investir na pessoa e manifestar seu interesse sem medo de se envolver em um triângulo amoroso. É claro que ele não aguentará dividir ninguém por muito tempo e irá querer ser priorizado.

Câncer

O canceriano persevera na conquista e não tem medo de se envolver em dramas. Por isso, este signo pode acabar envolvido em triângulos amorosos clássicos, nos quais todos terminam saindo machucados de alguma forma. Ele também pode cobiçar os parceiros alheios com a ilusão de viver uma conexão mais profunda – que nem sempre é ofertada pelos solteiros.

Leão

O leonino sabe bem o que quer e não desiste até conseguir. Por isso, ele vai atrás do romance, mesmo que tenha sérios empecilhos. Este signo pode também deixar o orgulho falar mais alto e insistir em conexões para sair como o escolhido ou vencedor da história.

Aquário

O aquário se sente potencialmente atraído por relacionamentos difíceis ou pouco convencionais. Se ele se apaixonar por alguém que está comprometido, não irá desistir de chamar a atenção e entrar na disputa pela pessoa.