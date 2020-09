Looks com tênis que vão deixar você com uma aparência incrível e confortável

Esta estação chega com as tendências de vestidos que vão dominar o verão e que vão facilitar a nossa vida, já que esta é a forma mais fácil de criar um look e elegante para todas as ocasiões.

Algo que fica claro é que em 2020 o corte midi será o mais desejado e isso vale também para os vestidos. Seja de dia ou de noite, esses designs vão se tornar os mais versáteis em seu guarda-roupa, pois podem ser combinados com tênis para um visual super confortável.

Com minivestido

Se você quer um look romântico e super feminino, combine um minivestido com seus tênis preferidos. É o look perfeito para um encontro e pode ir facilmente do dia para a noite.

Para o frio

Se você quer um look elegante e confortável para o frio, combine uma saia ou vestido midi, com um casaco e tênis, assim você estará pronta para sair com suas amigas ou até mesmo para ir ao escritório.

Com saia longa

Neste inverno a saia longa foi uma das maiores tendências, por isso, se tiver uma, pode explorá-la ao máximo combinando-a com os seus ténis e suéter preferidos.

Espamtas e cores

A estação quente é conhecida por trazer consigo as cores mais brilhantes e marcantes. Nesta temporada, amarelos fúcsia, verdes e azuis profundos se combinam com formas que evocam a natureza, como estampas florais, além de bolinhas e figuras geométricas.

