Faça esta sopa de tomate nutritiva que ajudará você a emagrecer

Uma sopa não só é saborosa, mas também fornece ao nosso corpo vários nutrientes saudáveis e pode ajudá-lo a emagrecer.

De acordo com o portal Nueva Mujer, o tomate tem apenas 18 calorias por 100 gramas, tornando-se um alimento ideal para qualquer dieta restrita a calorias.

É carregado com fibras e antioxidantes que induzem a sensação de plenitude e aumenta o metabolismo, propriedades importantes para ajudá-lo a perder peso.

Além disso, o tomate auxilia na produção de aminoácidos chamados carnitina, aumentando a redução de gordura.

Para todos esses benefícios, trazemos uma receita de sopa de tomate tão saborosa quanto saudável que vai ajudá-lo a perder peso em pouco tempo.

Sopa de tomate para emagrecer

Ingredientes

2 tomates grandes

10 dentes de alho

1 colher (chá) de manteiga

sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Asse os tomates e oito dentes de alho no forno até que a pele externa do tomate queime bem. Adicione os tomates e os alhos em um liquidificador e misture até formar uma pasta. Aqueça a manteiga em uma frigideira. Quando estiver quente, adicione as sobras de alho picado e frite até dourar. Adicione a pasta de tomate liquefeito na panela, tempere e deixe ferver por alguns minutos. Sirva a sopa de tomate quente.