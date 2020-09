As dicas para descongelar a carne com segurança e agilidade

É possível que sua geladeira esteja lotada de vários tipos de carne, mas você sabe como descongelá-las com segurança e agilidade? O site internacional Good House Keeping explica como fazer isso.

“A melhor e mais segura maneira de descongelar a carne é durante a noite na geladeira, até que esteja completamente descongelada. Após o descongelamento, a carne moída, as aves e os frutos do mar devem ser mantidos na geladeira por um ou dois dias a mais, enquanto a carne vermelha (boi, porco, cordeiro e bife) permanece boa por mais 3 a 5 dias. Além disso, se você descongelar a carne na geladeira, poderá congelá-la novamente com segurança”, explica o site.

Descongelar rapidamente

Se você deseja descongelar a carne rapidamente, saiba que também há algumas dicas. A dica é usar o micro-ondas. “Aprenda a descongelar carne no microondas e você poderá preparar proteínas em menos de 10 minutos. Este método funciona melhor para cortes menores de carne que serão cozidos até o fim após o descongelamento, como peito de frango para fritar ou carne moída”.

O site ainda recomenda que “se o seu micro-ondas não tiver uma configuração de “descongelamento”, defina-o em um nível de potência mais baixo e execute em pequenas rajadas até que a carne esteja descongelada. Porém, tenha cuidado, cozinhar em fogo muito alto ou por muito tempo pode realmente cozinhar a carne em vez de descongelar”.

LEIA TAMBÉM