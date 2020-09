Como remover o cheiro das colheres de madeira em apenas 5 minutos

Recentemente, o portal da rádio argentina Mitre publicou uma dica interessante: como tirar o cheiro das colheres de madeira em apenas 5 minutos.

Como todos sabem, esse tipo de colher absorve facilmente o cheiro das comidas com as quais entram em contato. Mas resolver esse problema tão comum na cozinha pode ser mais fácil do que parece. Para isso, você vai precisar apenas de um recipiente de plástico e vinagre branco.

Para começar, adicione um pouco de água e 100 ml de vinagre ao recipiente de plástico. Mexa bem. Em seguida, mergulhe a colher de pau na mistura e deixe-a ali parada por três minutos. Depois, esfregue a colher de pau com a esponja e… Pronto!

Para obter um melhor resultado, ao final você pode lavar a colher com água pura. Este procedimento simples também pode ser usado para trituradores de alho de madeira e até mesmo para limpar tábuas de madeira.