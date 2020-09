Assim funcionará a nova funcionalidade que será liberada em breve pelo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp retomou o desenvolvimento de um novo recurso que será liberado em breve para os usuários.

O 'modo de férias' vai permitir interromper o desarquivamento de bate-papos silenciados/arquivados quando novas mensagens são compartilhadas.

Anteriormente, o WhatsApp decidiu interromper o desenvolvimento do recurso momentaneamente, de acordo com o site WABetaInfo.

Com a retomada, novos ajustes foram revelados. Em breve, o usuário poderá escolher o comportamento dos chats arquivados, quando novas mensagens chegarem. Confira:

Mais privacidade: notificar novas mensagens é o comportamento atual. No entanto, se o usuário decidir desativá-lo, os bate-papos arquivados continuarão no arquivo quando novas mensagens chegarem.

Ocultar automaticamente chats inativos: se ativado, e um bate-papo tiver mais de 6 meses no app de mensagens, ele será arquivado automaticamente.

A novidade será liberada para os sistemas Android e iOS. No entanto, ainda não existe data oficial para o lançamento. Confira:

The vacation mode is coming back from the dead: WhatsApp is finally developing it again, and it will be available in a future update. 🏖 💤 https://t.co/PnDOe0PfNO pic.twitter.com/7LctU8qIXY

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 3, 2020