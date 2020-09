7 cadeirinhas automotivas mais vendidas no e-commerce brasileiro

A escolha do cadeirinha é o item mais importante para transporte de bebê e das crianças no carro da família. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, bebês de até 1 ano de idade devem ser transportados no banco de trás do carro no bebê conforto, de costas. Crianças entre 1 e 4 anos devem ficar na cadeirinha presa com o cinto e no banco traseiro. Crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio, deve ser utilizado um assento de elevação no banco de trás. Hoje, a falta da cadeirinha é considerada infração gravíssima e gera a perda de sete pontos na carteira.

Selecionamos os 7 modelos mais vendidos no comércio eletrônico (que atendem essas características) e em diferentes faixas de preços para você que está comprando seu primeiro modelo ou já pensa em trocar para as crianças mais velhas. Confira:

1. Bebê Conforto Bliss Cosco



Alça com quatro posições: para instalar no carro, transportar, modo balanço e fixo sobre uma superfície plana. Almofada dupla face: almofada redutora com apoio de cabeça para recém-nascidos dupla face, para mudar sempre que quiser. Leve, prático e seguro: estrutura leve e reforçada que facilita a instalação no veículo e o transporte com mais segurança. Quatro opções de cores. Compre a partir de R$ 229,89.

2. Cadeirinha Tour 9 a 36 Kg Cosco



Cadeirinha que acompanha o crescimento da criança, redutores reposicionáveis para os menores, apoio de cabeça ajustável em altura e assento de elevação para os maiores. Capa da cadeira lavável. Redutores reposicionáveis para os menores, apoio de cabeça ajustável em altura e assento de elevação para os maiores. A capa da cadeira é fácil de ser retirada e pode ser lavada na máquina. Compre a partir de R$ 279,99.

3. Cadeirinha Avant Cosco 0 a 25 Kg



Este é o 1º modelo mais vendido em Cadeiras para Auto para Bebês. É ideal para os recém-nascidos, com redutores reposicionáveis e uma posição super reclinada virada contra o motorista, conta com mais 2 posições para as outras fases. Acompanha almofadas redutoras super acolchoadas para garantir o conforto nas diversas fases da criança. Compre a partir de R$ 439,99.

4. Cadeira Triton Tutti Baby



A cadeira para auto triton da Tutti Baby é indicada para crianças de 15 a 36kg é muito fácil e prática de instalar. A cadeira segue a Norma Brasileira ABNT NBR 14400, utiliza o cinto do automóvel e possui apoio de cabeça. Para garantir o conforto da criança o produto tem tecido acolchoado e apoio lateral com porta-copo. Compre a partir de R$ 149,90.

5. Cadeira para Auto Transbaby Galzerano



Este modelo com o dispositivo de retenção para crianças com 3 posições de regulagem de altura do cinto, cinto de segurança de 5 pontos com protetores de ombro, redutor de cabeça com regulagem e removível, sistema de proteção lateral, tecido removível e lavável, redutor do assento removível, possui 3 posições de reclínio. Compre a partir de R$ 1.090,96.

6. Cadeirinha Speed Voyage Vermelho 15 a 36 Kg



Cadeirinha leve e resistente com apoio de cabeça ajustável em 4 posições de altura, apoio para os braços e assento de elevação para as crianças maiores de 25 kg. Capa lavável Estrutura leve e resistente Apoio para os braços Booster. Compre a partir de R$ 259,90.

7. Booster Go Up Cosco Preto e Cinza



Assento de elevação prático para crianças maiores a partir de 15kg, um acessório indispensável para a segurança durante os passeios de carro. Capa removível e lavável na máquina, apoio para os braços e estrutura em Polietileno de alta densidade (HDPE), fácil de transportar e guardar. Compre a partir de R$ 89,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.