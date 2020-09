4 dicas simples para começar bem o seu dia

Muitas pessoas se perguntam: “Como fazer um dia maravilhoso?” e diferente do que talvez você esteja pensando, embora as atitudes ao longo do dia sejam importantes, o que você faz no início dele é o que basicamente definirá como será o resto do seu dia.

Segundo o professor e coach, Geronimo Theml, alguns hábitos, ou a mudança deles, contribuem para uma melhora em sua rotina.

Se você ficou curioso e quer saber quais são, confira a seguir um vídeo do canal do YouTube de Theml, com 4 dicas simples que vão te ajudar a começar seu dia bem: