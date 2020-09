WhatsApp Web receberá atualização com novidades em breve

O WhatsApp Web receberá uma atualização com novidades em breve. Atualmente, a plataforma trabalha em duas melhorias, de acordo com o site WABetaInfo.

Como revelado, em um lançamento recente, o aplicativo de mensagens habilitou o suporte para o ‘tema escuro’ na versão Web.

Agora, lançará uma opção para alterar automaticamente o tema de claro para escuro (e vice-versa), com base nas preferências do sistema.

A novidade é liberada de forma gradativa para os usuários da popular plataforma. Confira como deve ficar:

Nova função

O app de mensagens também está testando uma opção que permite adicionar doodles no papel de parede sólido do chat. Por exemplo, será possível utilizar a cor sólida azul, adicionando doodles. Confira:

📝 WhatsApp Web 2.2035.15: what’s new?

• Added the possibility to choose the "System Default" theme.

• "Add WhatsApp Doodles" to chat solid wallpaper, under development.https://t.co/CVfbTyQ8Nf

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2020