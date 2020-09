Os signos que podem enfrentar obstáculos no amor este fim de semana

Alguns signos do zodíaco precisarão agir com mais cautela em seus relacionamentos, pois podem enfrentar obstáculos, principalmente no amor, durante este fim de semana. Confira quais são:

Virgem

Relacionamentos consolidados ou conexões que ainda estão no início podem lidar com problemas devido à incompatibilidade. É necessário refletir que nem todas as pessoas estão nas mesmas fases. Apostar em atitudes que o ajudem a ter mais disposição e renovar as energias pode contribuir para afastar todos os sentimentos densos e resolver as coisas de forma mais tranquila.

Libra

Em momentos de estresse, é melhor dar espaço ao outro e a si mesmo para que as condições ao redor melhorem. A atmosfera de paciência e autorreflexão ajuda a não aumentar os problemas. Lembre-se de que os desafios são melhores aproveitados quando passam a ser vistos como oportunidades de superação que deixarão suas conexões ainda mais fortes.

Aquário

Momento de não cultivar o estresse e evitar as discussões. Manter a personalidade forte sobre controle é possível quando você pensa em todo o drama que pode atrair por não ter tato para lidar com o sentimento dos outros. A tranquilidade chegará em breve, mas enquanto isso é preciso gastar seu tempo a dois de forma mais prazerosa e paciente.

Peixes

As energias do amor se tornam mais intensas e muitos podem aproveitá-las positivamente, criando laços ainda mais próximos e íntimos. No entanto, alguns piscianos devem ter cautela e evitar explodir durante desentendimentos com o parceiro. O cuidado com o que se diz para o outro deve aumentar.