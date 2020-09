Viver junto e ter uma convivência não é tarefa fácil, mas é possível se aproximar disso levando alguns detalhes cruciais em conta. Descubra o que é preciso entender antes de encarar a vida a dois com cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano gosta de ser o primeiro em tudo e toda essa velocidade/controle pode gerar muito estresse. Por isso, diminuir as tensões e não ficar mais nervoso do que ele é a única forma de equilibrar as coisas.

Touro

A teimosia ou mau humor do taurino pode ser um mecanismo para lidar com a insegurança em diversas ocasiões. Não dá para fugir disso, mas a melhor forma de lidar é sabendo o quanto ele se sente melhor quando suas necessidades são supridas, sejam elas superficiais ou profundas.

Gêmeos

A necessidade de movimento e mudanças na vida nunca são suficientes para o geminiano. Para lidar com esta constante é importante ser adaptável e reconhecer que se juntar a ele é uma forma de criar mais estabilidade.

Câncer

O canceriano guarda gestos e palavras como tesouros, mas isso pode ser muito destrutivo quando as recordações são negativas. Desta forma, é necessário entender que trata-los com tato e consideração evita conflitos.

Leão

O leonino sabe elogiar e acreditar nas pessoas, mas ele espera que também ajam desta forma com ele. Por isso, é importante entender que ele gosta de ser lembrado de que está fazendo as coisas bem.

Virgem

Organização define o virginiano, que gosta que as coisas sejam feitas e mantidas do seu jeito. É preciso levar em conta que este signo é exigente e espera seu esforço.

Libra

O libriano precisa de espaço para que sua convivência seja positiva, mas nem sempre cobrará isso. Desta maneira, ele espera que as pessoas entendam e contribuam para isso sem precisar entrar em confrontos.

Escorpião

O escorpiano irá se sentir sozinho e pode se distanciar emocionalmente em alguns momentos, mas espera que a outra pessoa se esforce para estreitar os laços novamente. Sendo assim, é importante levar em conta que eles consideram a reaproximação um gesto de amor.

Sagitário

O sagitariano é desapegado e despreocupado com muitas coisas que são importantes para os outros. Por isso, é preciso buscar uma forma de se entender pela comunicação e não tentar apenas controlá-lo.

Capricórnio

O capricorniano gosta de ser a pessoa que decide a hora de estar junto ou separado, guiando tudo em seu próprio tempo. Para ter uma convivência mais pacífica, é necessário equilibrar as diferenças tratando-as com calma e conversa.

Aquário

Nem sempre o aquariano olha para as coisas de forma emotiva e sensível, o que pode parecer pouco empático para alguns. É preciso ter em mente que um olhar mais sério e realista pode ajudar a não se decepcionar com este signo.

Peixes

O pisciano pode permanecer emocionalmente reservado e mais fechado em diversos momentos. Quando isso acontece é necessário ter paciência para se aproximar sem julgá-lo e causar desentendimentos.