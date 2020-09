Mulheres obesas tendem a recuperar peso perdido após seis meses, mostra estudo

Mulheres obesas estão mais propensas a engordar novamente seis meses após perderem peso, mostra dados do estudo ACTION 10, apresentado durante o Congresso Europeu Internacional de Obesidade (ECO-ICO) 2020

Segundo a pesquisa, da empresa Novo Nordisk, 3 em 4 pessoas do sexo feminino recuperaram os quilos eliminados dentro do semestre posterior ao emagrecimento. O estudo destaca as razões mais frequentes que impedem o avanço do tratamento, em especial as com relação ao comportamento do paciente.

O número de obesos triplicou desde 1975 e a pandemia do novo coronavírus mostrou o quanto essa população está exposta.

O gênero costuma dividir os obesos não só em particularidades biológicas, mas também os comportamentos, o que demanda tratamento especializado. Os homens costumam ter mais complicações metabólicas e cardíacas. Já as mulheres obesas apresentam mais ansiedade e depressão.

Elas também fazem mais tentativas de emagrecimento, incluindo tratamentos médicos ou cirúrgicos. No entanto, 75% delas engordam novamente, enquanto esse índice fica em torno de 50% para os homens.