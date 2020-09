Clima, corante e secador de cabelo podem ser inimigos letais do cabelo. É por isso que o portal Nueva Mujer ensina a fazer uma máscara de mel e banana que vai ajudá-lo a se recuperar dos danos sofridos.

Máscara de mel e banana para cabelo agredido

Ingredientes para fazer a máscara capilar

½ banana madura

1 colher (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de maionese

3 colheres (sopa) de leite de coco

1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo e uso

Coloque a banana no liquidificador. Adicione o mel e, em seguida, a maionese, o óleo de coco e o azeite. Misture todos os ingredientes até ficar bem integrado em uma mistura homogênea.

Em seguida, aplique em seu cabelo penteado. Certifique-se de cobrir todos os fios com a máscara e fazer massagens suaves no couro cabeludo. Isso ativará a circulação na área.

Agora, espere 40 minutos para o tratamento funcionar e depois enxágue com água morna. Depois disso, lave o cabelo como faz regularmente.

Sugerimos repetir este procedimento uma vez por semana.

Propriedades da máscara

A banana madura é rica em potássio, assim como vitamina A, B e C. Tem uma ação hidratante no cabelo e combinado com mel fazer uma aliança perfeita.

Isso porque o mel também é rico em nutrientes. Consequentemente, a máscara hidrata e regenera as mechas. Ele tem uma função antioxidante e também protege nossa cárição de futuras agressões.