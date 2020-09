Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 6 de setembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Final de semana para colocar a preguiça de lado. Lembre-se que o tempo que se foi não volta mais e é preciso estar em movimento para se sentir mais completo.

Uma mudança repentina de emprego pode acontecer e será positiva. Coloque suas energias em alcançar seus objetivos. Seu ponto fraco pode ser os problemas com ansiedade e tristeza; não negligencie sua saúde mental e procure ajuda.

Evite fazer maus investimentos e tente pensar duas vezes antes de gastar. Neste 6 de setembro sua sorte aumenta e a cor que atrairá prosperidade é o branco. Seus números da sorte são 03, 28 e 29.

Touro

Os pensamentos sobre o que se deve fazer para conseguir o que precisa aumentam. Seu signo é persistente no trabalho e isso permite que você alcance o sucesso, mas você quase sempre tem que lidar com as energias negativas e deve se proteger delas.

Seus superiores avaliam seu trabalho para uma promoção ou falam sobre suas necessidades para buscar a melhor solução para sua vida.

Continua da sua saúde física e mental para ter mais energia. Você terá algumas divergências, especialmente com seu parceiro por causa de mal-entendidos, procure conversar para ficar em paz em seu relacionamento. Seus números da sorte são 08, 26 e 31 e sua cor é o vermelho.

Gêmeos

Você ficará ocupado com trabalho ou tentando organizar melhor seu tempo. Seu signo gosta de chamar a atenção e ser admirado por todos, mas deve se lembrar que o importante é sua sinceridade e quem realmente o aprecia.

Você resolve uma questão legal com sucesso. Não brigue mais com o seu parceiro, entenda que às vezes as pessoas não ficam de bom humor e atraem desentendimentos; procure levar o seu relacionamento de forma equilibrada.

Neste domingo você terá uma agradável surpresa e a luz espiritual se intensificará em sua vida; o roxo ajudará a atrair o que você precisa. Tenha atenção com as dores de cabeça e pescoço; reduza o estresse e continue se exercitando. Seus números da sorte são 32, 49 e 65. Você pode decidir uma mudança.

Câncer

Neste final de semana você terá um recomeço em todos os sentidos de sua vida. Seu signo está passando por um momento de metamorfose e elevação espiritual. Em 4 de setembro seu poder de atração e sorte aumenta; tenha pensamentos positivos.

Uma gravidez pode ser descoberta ou acontecer. Tenha atenção com dores nas costas e nos rins; reduza o consumo de refrigerantes e açúcares para evitar piorar sintomas. Economize e não gaste apenas por gastar.

Você pode voltar a estudar nos finais de semana e isso vai te servir muito no futuro. Seus números da sorte são 05,30 e 31.

Leão

Você estará muito ativo neste fim de semana e deve evitar ficar de mau humor. No trabalho, não se precipite em tomar decisões importantes sobre mudanças e pense duas vezes antes de agir.

Você resolvera pendências. Sua comunicação e liderança aumentam, que o ajudará a se desenvolver em sua vida profissional.

No amor, é melhor não insistir no impossível e tente não ficar obcecado; vire a página. Alguém do signo de Áries ou Libra que será muito compatível com você pode aparecer.

Neste domingo, o azul ajudará a atrair sorte em sua vida. Seus números da sorte são 06, 39 e 70. A notícia de uma gravidez pode chegar.

Virgem

Haverá agradáveis ​​surpresas ao seu redor neste final de semana e você finalmente verá a luz para algo que o preocupava. O que você tanto queria virá para você.

Continue estudando, pois você se destaca como o mais inteligente. Tenha atenção com as dores de cabeça e tente não beber muito álcool. O amarelo ajuda a atrair força espiritual.

Seus números da sorte são 12, 39 e 80. Um amor do passado pode procurá-lo. Um presente inesperado chega. É hora de reorganizar seus móveis e pintar sua casa para que todas as boas energias permaneçam.

Libra

A força estará do seu lado e a espiritualidade também. Coloque sua mente em um modo positivo para que tudo que você precisa chegue. Remova da sua vida os amores e amigos que não são bons e atraem problemas.

Você permanecerá muito estável com seu parceiro, apenas tente não sobrecarregar o parceiro e se dar espaço. Sua sorte chega com os números 07, 21 e 56 e as cores fortes atraem abundância.

Descanse e não descuide de tirar um tempo para fazer o que o deixa realmente feliz. É importante cuidar da sua saúde em geral.

Escorpião

A abundância e sorte aumentam. Este é um momento de refletir e se perguntar sobre o que você realmente precisa na vida; tudo isso será realizado rapidamente se você tiver clareza.

Às vezes, seu signo fica onde não quer para não machucar os outros, mas tenha em mente que é hora de ver levar em conta a si mesmo e não sacrificar a sua felicidade pela dos outros.

Coloque suas ideias e seus objetivos em mente para alcançá-los, mesmo que os outros não gostem ou o critiquem. No amor você ficará em paz com seu parceiro e pode dar um passo importante.

Tudo vem no devido tempo, aprenda a ser mais paciente, pois o que você precisa chegará na hora certa. Seus números da sorte são 02, 19 e 80.

Sagitário

Boas notícias vão chegar até você neste final de semana, principalmente no ambiente de trabalho. Uma nova posição ou início de um negócio trará satisfação.

Seu signo é muito simpático, mas pode atrair também pessoas que não são tão boas, por isso deve ter cuidado e saber em quem confia ou conta assuntos pessoais. Cuidado com os vícios e não beba muito álcool.

Você recebe um presente inesperado que o encherá de alegria e pode ser de um novo amor. Você terá um golpe de sorte com os números 08, 29 e 43. Neste domingo, o vermelho e os pensamentos positivos atraem o melhor para a sua vida.

Seu signo se move pelos próprios interesses, mas mesmo assim ajuda os outros; não deixe de fazer isso.

Capricórnio

Você terá agradáveis ​​surpresas neste final de semana, especialmente no trabalho, o que lhe dará tranquilidade. Seus números da sorte são 01, 28 e 77; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você sempre procura controlar tudo ao seu redor e quando não consegue fazer isso se sente frustrado; se acalme e analise tudo com mais frieza. A sexta-feira marca um novo ciclo para o seu signo; use sua intuição ou pergunte ao seu anjo da guarda o que precisa.

Uma surpresa econômica pode chegar. No amor, se essa pessoa não te valoriza e não quer nada com você, não implore e siga em frente. Você conhecerá alguém do signo de Áries, Câncer ou Libra que falará rapidamente sobre amor.

Aquário

Você vai experimentar mudanças em sua vida amorosa neste final de semana e será a hora de decidir com quem compartilhar sua vida a dois. Um novo emprego pode ajudá-lo a melhorar financeiramente, apenas evite falar sobre isso não atrair a inveja.

Esta sexta-feira será repleta de bênçãos para o seu signo e o branco atrai as melhores energias. Seus números da sorte são 21, 30 e 78.

Você amadureceu e deve ter em conta que o esforço atrai o sucesso. Por isso, gaste sua energia com coisas importantes e pense antes de agir ou falar.

Você renova algo um adquire um bem. Uma surpresa de um amor de longe pode chegar. Não negligencie sua relação com pessoas amadas e família.

Peixes

Momento de saldar as suas dívidas e organizar a vida financeira. O cansaço mental e físico podem afetá-lo; a meditação contribuirá para que sua energia seja restaurada.

Neste 5 de setembro inicia-se um novo ciclo de prosperidade, por isso o branco intensifica a sua sorte. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Áries, Câncer ou Escorpião que será muito compatível.

Aqueles que estão em um relacionamento pensam em começar uma família. Seus números da sorte são 03, 28 e 70. Uma viagem pode ser planejada.