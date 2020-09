Decoração: aprenda a fazer mesa de centro com caixote de feira

Apesar do que muitas pensam, a decoração não precisa ser algo caro. Há muitas opções que você pode fazer com coisas que tem em casa. Por exemplo, é possível fazer uma mesa de centro com caixote de feira. A Anjo de Tintas explicou ao Metro Jornal como fazer.

.

Materiais

4 caixotes de madeiras de feira

4 rodinhas

Compensado de madeira (do tamanho dos 4 caixotes juntos)

Cola para madeira

Lixa nº150 para madeira

Fundo Sintético Nivelador Anjo

Esmalte Sintético Standard Tomplus Anjo

Prego

Martelo

Furadeira

Pincel ou rolo para pintura

Preparação da madeira

Antes de qualquer coisa, lixe bem as caixas de madeira e o compensado para que não fique nenhuma farpa solta ou arestas da madeira. Como o objetivo é reaproveitar os caixotes, eles podem estar um pouco sujos e usados da feira, então o lixamento é fundamental. Após isso, aplique o Fundo Sintético Nivelador Anjo nos caixotes e no compensado e espere secar por uma hora.

.

Fixação da base

Com a furadeira e os parafusos adequados, fixe as quatro rodinhas nas quatro extremidades do compensado. Uma sugestão é colocar as rodinhas antes de parafusar, assim tem mais firmeza para a aplicação.

Montagem da mesa

Com as rodinhas já aplicadas no compensado é hora de colar os caixotes de feira. Se quiser mais segurança, pode fixar com parafusos. Coloque a parte aberta do caixote para o lado de fora. Assim, poderá aproveitar os espaços disponíveis para guardar livros, revistas e até mesmo colocar objetos de decoração. O centro da mesa ficará vazio e também poderá ser decorado.

Escolha da cor

Com os caixotes e o compensado fixados, é hora de finalizar o trabalho. Para isso, use o Esmalte Sintético Standard Tomplus da Anjo. Ele realça a beleza da madeira, oferece proteção e dá um brilho incrível às superfícies, além de ter um ótimo custo/benefício!

Pintura

Com a cor escolhida é hora da aplicação. E lembre-se de escolher um ambiente arejado para fazer a aplicação. Com o Esmalte Tomplus, é possível pintar com rolo, pincel ou como preferir. Pinte sempre em linha reta, seguindo o sentido das fibras da madeira. Depois de pintado é só esperar a secagem total e colocar no ambiente escolhido.

